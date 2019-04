158 Norwegian-ansatte varsler strejke den kommende uge.

Det skriver den franske fagforening L'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC), der repræsenterer kabinepersonale, i en pressemeddelelse.

Ifølge det franske medie La Tribune vil de 158 ansatte strejke den 24., 25., og 26. april.

Strejken vil gælde for ansatte med base i Paris-lufthavnen Charles de Gaulle.

Målet med strejken er at forbedre arbejdsforholdene og lønnen for kabinepersonalet, og det haster ifølge UNAC med at finde løsninger på en række problemer.

Hos Norwegian har man ikke nærmere kendskab til den varslede strejke.

»Vi har ikke så meget information endnu, andet end at UNAC har meddelt. at de vil strejke i næste uge,« siger pressemedarbejder hos Norwegian Charlotte Holmbergh Jacobsson til det norske medie E24.

Den varslede Norwegian-strejke kommer bare få uger efter, at SAS-piloter ligeledes varslede strejke som følge af uenigheder om arbejdstider.

»Majoriteten af piloterne i SAS har ingen kontrol over, hvornår og hvor længe de skal arbejde,« lød det fra formanden i Dansk Pilotforening, René Arpe, i den forbindelse.

Forhandlinger mellem flyselskabet SAS og dets piloter bød sammen 2. april.

Det fik piloterne til at varsle konflikt fra den 26. april.

Der er fortsat ingen meldinger om, at parterne er nået til enighed.