128.000 norskejede grise bliver slagtet i Kaliningrad efter udbrud af afrikansk svinepest

Oslo. Det norske selskab RBPI Group har masseslagtet grise, efter at der er blevet konstateret afrikansk svinepest på en af dets gårde i Kaliningrad i Rusland.

Det norske selskab er en af Ruslands største griseproducenter. Ifølge Aftenposten blev der for omkring to måneder siden konstateret et udbrud af den farlige dyresygdom.

- Omkring 128.000 grise er nu slagtet og fjernet i overensstemmelse med de veterinære regler i Rusland, siger direktøren i RBPI Group, Thomas Nørgaard.

Det er en af de største nedslagtninger, der er blevet gennemført som følge af smitten. De norske veterinærmyndigheder udtrykker bekymring for udviklingen i Europa.

- Vi ser med stor alvor på udviklingen, og vi følger nøje situationen, siger Carl Andreas Grøntvedt fra Veterinærinstituttet til Aftenposten.

Afrikansk svinepest er ikke farlig for mennesker. Men det er farligt for både vildsvin og grise. Smittede dyr dør som regel i løbet af få dage.

I Rusland er der også gjort et fund ved en stor kødfabrik i Murmansk. Det er omkring 200 kilometer fra Norge.

Fredag blev det bekræftet, at der er konstateret afrikansk svinepest nær Belgiens grænse til Frankrig, Tyskland og Luxembourg.

I Danmark skaber de to tilfælde i Belgien betragtelig bekymring i brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer.

- Så længe vi har vildsvin i den danske natur, er der risiko for, at det kan ske i Danmark på samme måde som i Belgien, siger Jens Munk Ebbesen, veterinærdirektør hos Landbrug & Fødevarer.

Ifølge Landbrug & Fødevarer springer afrikansk svinepest over større afstande, når mennesker medbringer inficerede kødprodukter fra ramte områder. Vildsvin kan så samle smitten op i efterladte madrester i naturen.

Ifølge Landbrug & Fødevarer vil et udbrud i Danmark være "fatalt" for dansk eksport af svinekød. Alene i de første tre måneder vil et udbrud betyde flere milliarder i tabt eksport.

Den danske eksport af svinekød har en årlig værdi på 11 milliarder kroner.

/ritzau/NTB