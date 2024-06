Den norske krone har det ikke for godt.

Og det får nu konsekvenser for, hvor mange norske turister, der har lyst til at besøge Danmark.

Norske Børsen mener i hvert fald, at den nuværende kurs kan være en af årsagerne til, at der i år er markant færre norske sommerhusudlejninger i Danmark, end der var på samme tid sidste år.

Mediet skriver, at tal fra Danmarks Statistik viser, at der på denne tid sidste år var registreret hele 9300 ferieuger i danske sommerhuse blandt nordmændene.

I år er tallet kun på 5800 ferieuger.

Især juli, som er den mest populære måned for nordmændene at tage på ferie i et dansk sommerhus, er ramt.

Her er antallet af bookinger gået fra 6100 ferieuger sidste år til 3500 uger i år.

Hege Fredlund Hoff, som er markedschef for Visit Danmarks norske kontor, bekræfter, at nordmændene siden 2017 har mistet mere og mere af interessen for ferie i Danmark – med undtagelse af 2022, året efter coronapandemien.

»Nordmændenes privatøkonomi gør, at mange tænker lidt anderledes, og vores undersøgelser viser, at renter, priser og købekraft er vigtigere for ferievalget end kronekursen. Men selvfølgelig spiller valutaen også en vigtig rolle, og vi fik meget kritik sidste år, hvor der var meget fokus på den norske og danske kronekurs,« siger hun og fortsætter:

»Der var meget skriveri i pressen, især om Spanien og Danmark. Og vi er nok landet i en ny situation, hvor vi (nordmændene, red.) ikke længere kan være kongerne af Skagen, så at sige.«

Hege Fredlund Hoff kan dog glæde sig over, at deres markedsanalyser viser, at de nordmænd, som holder ferie i Danmark, i gennemsnit har tænkt sig at bruge 10.000 norske kroner mere i forhold til sidste år.