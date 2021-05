Hun kunne ikke forstå, hvorfor hun pludselig fik det så skidt.

Norske Stine Bolstad følte sig pludselig uoplagt til træning og måtte aflyse aftaler med veninderne.

Midt i april besvimede den unge norske kvinde på vej op af trappen til sin lejlighed og nåede lige at kæmpe sig inden for døren og slå alarm til sin bofælle, før hun mistede bevidstheden.

Få dage efter var hun død.

Blot 22 år blev hun ramt af en blodprop i lungen, skriver norske TV 2.

Lægerne, der behandlede hende, mener, at der er en sammenhæng mellem blodproppen og de p-piller, Stine Bostad tog.

Derfor ønsker hendes familie nu større opmærksomhed om bivirkningerne ved p-piller og har indgået et samarbejde med Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyge i Norge, LHL.

»Jeg tror jo, at man kan hoppe og skrige, og alle piger vil ikke stoppe med at tage p-piller af den grund. Så det vigtigste er, at man er opmærksom på de symptomer (på eventuelle blodpropper, red.), så du kan få søgt hjælp i tide,« siger hendes far Even Bolstad til tv-stationen.

Overlæge Anette Løken Eilertsen fra Ankershus Universitetssygehus i Oslo er ekspert i sammenhængen mellem østrogenbehandling og blodpropper.

Hun siger til TV 2, at hun er enig med Stine Bolstads familie i, at der bør være større fokus på risikoen for blodpropper i forbindelse med p-piller. Også hos helt unge kvinder.

»Selvom det er en sjælden bivirkning, og selvom blodpropper hos yngre aldersgrupper er sjældne, så er der mange, som bruger p-piller, så i et globalt perspektiv er det et stort sundhedsproblem for kvinder,« siger hun.

Overlægen råder kvinder til at være opmærksomme på eventuelle symptomer.

Især, hvis man lige er begyndt at tage p-piller eller har skiftet mærke for nylig og pludselig får en infektion og en stikkende smerte i brystet eller forpustethed. I givet fald bør du straks søge læge, lyder rådet.

Stine Bolstads familie har oprettet en mindeside for hende på LHL's hjemmeside. Her kan kvinder samtidig hente information om blodpropper og p-piller.

B.T. har tidligere skrevet om sammenhængen mellem p-piller og blodpropper.

I 2020 bragte vi temaet 'P-pillernes magt', hvor vi blandt andet talte med Cecilie Juul, som fik en blodprop og deraf følgende hjertestop som 20-årig.

Hun var klinisk død i syv minutter.

»Havde jeg været opmærksom på sammenhængen mellem p-piller og blodpropper, havde jeg måske mistænkt en blodprop, da mit ben begyndte at hæve, og så ville jeg måske have fået hjælp, inden den satte sig i lungen og gav mig hjertestop,« sagde Cecilie Juul til B.T. i artikelserien.

I dag er hun sund og rask og mor til en lille pige.

P-piller har været på markedet i mere end 60 år og i lige så lang tid har det være velkendt, at de i sjældne tilfælde kan give blodpropper.

På trods af det er der stadig hvert år omkring 60 kvinder, der indberetter blodpropper som formodet bivirkning efter p-pillebrug.