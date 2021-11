Pludselig var der flere af norske Solvor Irene Lindseth Øyens betalingsapps på hendes telefon, der ikke virkede. Hun kunne heller ikke købe de lottokuponer, hun plejede.

Det undrede hende meget, da hun vidste, at der var penge på kontoen. Så hun gav sig til at undersøge sagen nærmere.

Svaret hun fik var meget overraskende for hende. Hun var nemlig registreret som død i Folkeregisteret, fortæller hun til VG.

»Jeg blev meldt død en torsdag og meldt i live fredag. Så jeg var 'død' i 24 timer,« siger hun til det norske nyhedsmedie.

Da VG kontaktede hospitalet Sankt Olavs Hospital i Trondheim, som var dem, der havde erklæret den 65-årige Solvor Irene Lindseth Øyens død, så rettede hospitalet også henvendelse til hende. De ringede til hende for at sige undskyld.

Øyen havde været indlagt en uges tid på hospitalet, men fortæller til VG, at det jo tydeligvis ikke har været så slem en sygdom, at hun døde af den.

Direktøren for Sankt Olavs hospital fortæller, at fejlen blev opdaget samme dag, som den skete, og at oplysningerne blev rettet efter retningslinjerne.

Dog overvejer Øyen alligevel at sende en formel klage til hospitalet.