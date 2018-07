Norske Øyvind Stanghelle Futsæter og Christine Eide gennemgik det værste, der kan overgå forældre, da de i 2017 mistede deres datter Hedda, som døde af blodforgiftning efter at være født for tidligt i 26. uge. Aftenen inden datterens død fik forældreparret ellers at vide, at Heddas tilstand ikke var farlig, men nu har de norske sundhedsmyndigheder konkluderet, at Ahus sygehus brød loven under deres behandling af datteren.

»I stedet for at planlægge barnedåb måtte vi planlægge begravelsen,« siger Øyvind Stanghelle Futsæter til TV 2 Norge.

I det norske Helsetilsynets rapport fremgår det blandt andet, at man på sygehuset ikke erkendte, hvor alvorlig Heddas tilstand var. Desuden konkluderer myndighederne, at datteren modtog mangelfuld opfølgning, overvågning og lægehjælp, efter man havde igangsat behandling. Ahus Sygehus, der ligger øst for Oslo, har således brudt flere love i deres fejlbehandling af den lille pige, som ellers et langt stykke hen ad vejen så ud til at klare den.

Hedda blev født i 26. uge ved akut kejsersnit på Rigshospitalet i Oslo, og efter tre uger var pigens tilstand så stabil, at hun blev overflyttet til lokalsygehuset Ahus for at komme sig helt. Her oplevede forældrene dog, at behandlingen begyndte at halte, og selv da Hedda en aften blev meget dårlig, var forældrenes oplevelse, at det ikke blev taget alvorligt. Senere den nat døde Hedda af blodforgiftning som konsekvens af septisk chok. Hun blev syv uger gammel.

Sygehuset har taget Helsetilsynets rapport til efterretning, og Thomas Rajka, direktør for børneafdelingen beklager dybt. Derudover understreger han, at man har ændret sine procedurer siden.

»Vi ser på alle aspekter af, hvad der skete, vi lavede også en såkaldt tidlig advarselsscore for tidlige nyfødte, hvilket betyder, at vi kigger efter de små tegn, som kan forudsige en alvorlig sygdom, så vi kan opdage det tidligere. Det er et af flere tiltag, som vi har fokuseret på,« siger Thomas Rajka til TV 2 Norge.

Øyvind Stanghelle Futsæter og Christine Eide har siden deres datters død fået en søn, som i dag er et halvt år gammel.