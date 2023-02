Lyt til artiklen

Senest i denne uge har Alexandra Haudemann-Andersen gjort det.

Og hun er ikke den eneste.

Norske milliardærer er i stor stil begyndte at forlade deres hjemland for i stedet at bosætte sig i udlandet. Hovedsageligt i Schweiz.

Skattelister viser ifølge mediet E24, at 34 milliardærer flyttede fra Norge i 2022, og med sig tog de formuer for over 30 milliarder norske kroner (lige omkring 21 milliarder danske kroner).

Udviklingen er sket, efter at en ny øget formue- og udbyttebeskatning er blevet indført i Norge.

For mange af milliardærernes vedkommende har de sat kurs mod samme destination, altså skatteparadiset Schweiz.

Det gælder også for Alexandra Haudemann-Andersen, der er ældste datter af mangemilliardæren Jan Haudemann-Andersen.

Og det er gået stærkt. Inden for de seneste par uger har hun solgt sin villa til 13 millioner danske kroner i Oslo, fået overdraget aktieposter for 1,35 milliarder danske kroner fra farens selskaber og er flyttet til Schweiz. Det skriver DN.no.

I år er eksempelvis også ejendomsspekulanten Joachim Sandvold og hans hustru, Betine Erla Sandvold, flyttet samme vej. De følger i fodsporene på flere velhavende familiemedlemmer på både hans og hendes side, der inden for det seneste halve år ligeledes er flyttet til Schweiz.

Alt i alt repræsenterer deres formuer ifølge DN 3,7 milliarder danske kroner.

Det ligner en trend.

Sidste år flyttede Magnus Reitan, der ejer en tredjedel af den familieejede Rema 1000-koncern, eksempelvis også sin formue til Schweiz via sine to sønner, der har boet dér i flere år.

It-investoren Jens Rugseth har også rykket sig selv og sin formue til alpelandet, og han har tidligere fortalt, at det netop skyldtes den øgede formue- og udbytteskat.

»For os koster det op mod 40 millioner (norske, red.) kroner bare at dække skatten,« har han tidligere sagt om forholdene i hjemlandet.