Da norske Linn Ness tjekkede sin Messenger-indbakke, var der ved første øjekast tikket en mærkværdig besked ind. Efter nærmere eftersyn gennemskuede hun, at det var et forsøg på svindel og valgte at spille med.

En Facebook-bruger, der udgav sig for at hedde 'Alexander', begyndte nemlig at skrive til Linn Ness.

Der var bare et problem, som svindleren ikke havde tænkt over.

Billedet, som 'Alexander' havde benyttet til sin falske profil, var et billede af den tidligere norske minister Per-Kristian Foss. Og da Linn Ness selv er fra Norge, genkendte hun tydeligt den norske eksminister. Det fortæller hun til norske Børsen.

Facebook advarer selv mod svindlere på sitet. Foto: Dado Ruvic Vis mere Facebook advarer selv mod svindlere på sitet. Foto: Dado Ruvic

»Derfor tænkte jeg, at det var en god mulighed for at have det lidt sjovt,« fortæller Linn Ness til mediet.

Linn Ness og 'Alexander' skrev således frem og tilbage. 'Alexander' hævdede videre, at han var i sorg, da han mistede sin kone for et år siden. Men her kunne Linn Ness ikke længere dy sig.

Per-Kristian Foss er nemlig homoseksuel, og hun sendte således et billede af ham og hans ægtemand. Linn Ness spurgte da også, om 'Alexander' var Per-Kristian Foss' hemmelige tvillingebror – uden at 'Alexander' tilsyneladende vidste, at han var gennemskuet for længst.

Herefter stoppede 'Alexander' alligevel med at smalltalke og spurgte meget ivrigt efter Linn Ness' mailadresse.

»Jeg tror, der var et økonomisk motiv bag, især da han spurgte om min mailadresse,« siger Ness. Hun endte med at give falske mailadresser og foralte, at 'hun havde ondt af ham', hvorefter korrespondancen stoppede.

Billederne er siden er blevet slettet fra Facebook-kontoen. Linn Ness forklarer til Børsen, at hun har fortalt sin historie, så andre er opmærksomme fremover.

»Det her er en humoristisk variant, men jeg har læst om folk, som rent faktisk bliver snydt,« fortæller hun til slut.

Børsen har været i kontakt med Per-Kristian Foss, der tager det forholdsvis roligt, at andre misbruger hans billeder.

Han ærgrer sig mere over, at folk rent faktisk går i fælden og bliver snydt. Desto mere er der grund til at være skeptisk over det, man ser online, siger han.

Facebook har selv en liste med råd omkring mod svindel på sitet. Her advarer man også mod svindlere, der 'forsøger at flytte en samtale til en separat mailadresse'.