Efter at have opholdt sig meget indendørs i ugevis på grund af dårligt vejr og corona-forholdsreglerne glædede norske Lars Aunemo sig til endelig at kunne tage på skitur med vennerne igen.

Først da han kom hjem fra turen, indså nordmanden, at han havde begået en tåbelig dumhed.

En dumhed, han nu advarer alle andre mod at begå.

Det var overskyet, da 35-årige Lars Aunemo sammen med sine to venner tog af sted i onsdags. I takt med, at de kom længere og længere op ad et 1.500 meter højt fjeld i skiområdet Oppdal, blev vejret flottere og flottere. Det solrige vejr var perfekt til en god skitur og sørgede for, at udsigten fra toppen af fjeldet var smuk.

Under den tre timer lange tur bekræftede de tre kåde norske gutter hinanden i, at det var feminint at smøre sig ind i solcreme, skriver norsk TV 2.

I dag fortryder Lars Aunemo bittert den beslutning.

Allerede da han efter turen ville tage skibrillerne af, vidste Lars, at den var gal.

De sad næsten fast på hans ansigt, og et kig i bilens bakspejl bekræftede Lars Aunemos første indskydelse. Hans ansigt var rødt hele vejen rundt om skibrillerne på grund af solskoldning.

Lars Aunemo smurte sig ind i aftersun i håbet om, at det ville få bugt med problemet.

Det gjorde det ikke.

Da den 35-årige nordmand vågnede dagen efter, var han ildrød i ansigtet, og hævelsen var blevet til bylder, der generede ham så meget, at det højre øje var næsten lukket i.

Og det skulle blive endnu værre.

Lars Aunemo blev så solskollet under en skitur, at han fik andengradsforbrændinger i panden og hævelser i ansigtet.. Foto: Privat Vis mere Lars Aunemo blev så solskollet under en skitur, at han fik andengradsforbrændinger i panden og hævelser i ansigtet.. Foto: Privat

Lørdag vågnede Lars Aunemo ved, at der var gået hul på bylderne. Der løb en gul væske ned i hans ene øje, så han næsten intet kunne se.

Det fik ham til at ringe til vagtlægen.

Da han troppede op konstaterede lægen, at Lars havde andengradsforbrændinger i panden - og at hun aldrig før havde set så grelt et eksempel på solskoldning. Nu har Lars Aunemo fået besked på at holde sig indendørs i flere måneder, så sårene kan hele helt.

»Vær ikke lige så dum som mig. Husk solcreme uanset hvad. Så på mig, hvor galt det kan gå,« siger Lars Aunemo til norsk TV 2.