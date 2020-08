Et norsk forældrepar har mistet deres eneste datter efter en frygtelig tragedie.

»Vi var i mange år ufrivlligt barnløse, så da Karoline endelig kom, blev hun hele vores verden. Jeg må indrømme, at vi nok endte med at skræmme hende væk, men på en god måde resultatet blev jo godt,« fortæller Knut Aadland til vi.no.

28-årige Karoline Aadland var den 10. marts sidste år på vej til Nairobi i Kenya i forbindelse med sit job som koordinator for Røde Kors, da hendes fly styrtede ned få minutter efter afgang.

Knut Aadland og hans kone fik en sms fra deres datter, da hun steg ombord på et fly fra Oslo, og det var det sidste, de hørte fra hende.

På billedet ses stedet, hvor flyet styrtede ned i Etiopien. (Photo by TONY KARUMBA / AFP) Foto: TONY KARUMBA Vis mere På billedet ses stedet, hvor flyet styrtede ned i Etiopien. (Photo by TONY KARUMBA / AFP) Foto: TONY KARUMBA

Hans hustrus veninde så i fjernsynet, at et fly var styrtet ned. Hun ringede til Knut Aadlands kone, der kunne bekræfte, at der var tale om datterens fly.

Knut Aadland selv var ude og gå sin daglige morgentur og havde kigget ind hos en kammerat til en snak og en kop kaffe.

Her blev han hentet af sin nabo, der i bilen overbragte ham den forfærdelige nyhed.

»Jeg fik en fysisk reaktion. Hele kroppen rystede,« siger Kurt Aadland til vi.no.

Han fortæller, at datteren havde mange talenter, men at hun først og fremmest brændte for at hjælpe mennesker i nød.

Hun grundlagde stiftelsen SOTMO, der havde til formål at sikre bedre levevilkår og uddannelse for udsatte børn i Nairobi.

Det arbejde fortsætter hendes forældre og andre frivillige nu.

Knut Aadland, hans hustru og Karolines enkemand har sagsøgt Boeing, der var firmaet bag det fly, deres datter styrtede ned med.

Det handler ikke om pengene, forklarer Kurt Aadland, da de alligevel ikke bringer datteren tilbage, men skulle de få en erstatning, går hele beløbet til den stiftelse, Karoline grundlagde.