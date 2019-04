Byretten i Moskva har idømt den norske grænseinspektør Frode Berg 14 års fængsel i spionagesag.

Den tidligere norske grænseinspektør Frode Berg bliver idømt 14 års fængsel for spionage i Rusland.

Dommen faldt torsdag formiddag dansk tid ved byretten i Moskva, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Den 63-årige Berg skal afsone i et topsikret fængsel, lyder det i dommen. Han har to dage til at beslutte, om han vil anke dommen.

/ritzau/