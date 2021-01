Hacking, sporing og undercover-aktioner skal være nogle af de redskaber politiet kommer til at bruge i jagten på Anne-Elisabeth Hagens gerningsmænd.

Den norske kvinde forsvandt næsten sporløst tilbage i oktober 2018 og siden har politiet fulgt flere spor, dog uden held, men med de nye redskaber, så håber politiet på nye gennembrud.

For ifølge det norske medie VG, så mener politiet, at det kan være muligt at identificere en eller flere gerningsmænd, der gemmer sig bag en misbrugt identitet, krypterede e-mails og kryptokurver.

»Undersøgelse af kryptosporet er centralt i vores efterforskning. Under efterforskningen har politiet hørt international eksperter og andre landes politimyndigheder. Af hensyn til efterforskningen har vi ingen kommentarer til hvilke lande eller hvilken form for bistand vi har modtaget,« skriver den norske politiinspektør Agnes Beate Hemiø til VG.

Tom Hagen blev sigtet for at være med til at få hans hustru til at forsvinde. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpi

Tilbage i april 2020 sigtede det norske politi Anne-Elisabeth Hagens mand Tom Hagen for muligt drab og medvirken til hendes forsvinding. Han blev dog løsladt en måned senere.

Juli samme år viser det sig, at Tom Hagen har overført 13 millioner kroner i kryptovalutaen Monero til en ukendt person. Den ukendte person og Tom Hagen havde i en periode haft kontakt gennem kodede meddelelser i kryptovalutaen Bitcoin og via krypterede e-mails.

Tom Hagen overførte det større millionbeløb, fordi den ukendte person påstod, at han stod bagved kidnapningen af hans forsvundne hustru Anne-Elisabeth Hagen.

Anne-Elisabeth Hagen formodes drabt og Tom Hagen nægter, at have noget med hendes forsvinding at gøre.