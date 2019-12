Norske Eirin Mikkelsen forsvandt juleaften og er ikke set siden. Politiet frygter, hun blev kidnappet.

Nu udtaler familien sig for første gang om den uhyggelige sag.

»Det var min onkel, som ringede til mig torsdag og spurgte, om jeg havde hørt det. Det havde jeg ikke, så han videresendte mig efterlysningen på Facebook. Det kom som et stort chok,« siger halvsøsteren Ann-Louise Mikkelsen til norsk TV 2.

Den savnede norske kvinde blev sidst set på havnen i den sydsvenske by Landskrona sent juleaften efter tidligere at være blevet spottet på en pub i byen.

På havnen var hun i selskab med en uidentificeret mand, og det svenske politi frygter, at hun er blevet kidnappet.

43-årige Eirin Mikkelsens familie er dybt berørt af hendes sporløse forsvinden.

»Det er som om, verden er gået i stå,« siger 21-årige Ann-Louise Mikkelsen.

Politiet efterforsker sagen intenst og har blandt andet haft dykkere i vandet ved den kaj, hvor Eirin Mikkelsen sidst blev set.

Men indtil videre uden held.

Der er hverken sikre spor af Eirin Mikkelsen - eller en eventuel gerningsmand bag hendes forsvinden.

Politiet opfordrer derfor alle, som kan have set den efterlyste norske kvinde eller har andre oplysninger i sagen, til at henvende sig.

Især oplysninger om Eirin Mikkelsens færden fra klokken 22 juleaften og frem til 1. juledag har politiets interesse.

Eirin Mikkelsen stammer fra Bergen, men er bosiddende i Sverige.

Politiet beskriver hende som 160 til 165 centimeter høj og med langt, mørk hår.

Da hun forsvandt juleaften, var hun iført en grå striktrøje og sorte jeans med hul på det ene ben.

Ingen er anholdt i sagen, og der er heller ingen mistænkte på nuværende tidspunkt. Politiet oplyser, at sagen netop nu efterforskes som en kidnapningssag, men at det kan ændre sig.