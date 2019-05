En 24-årig norsk kvinde er død efter at være blevet smittet med rabies - også kendt som hundegalskab.

Den unge kvinde ved navn Birgitte Kallestad blev smittet under en rejse til Filippinerne for to måneder siden og blev testet positiv for sygdommen for omkring to uger siden.

Lørdag blev hun indlagt på hospitalet i den norske by Førde, men trods intensiv behandling måtte lægerne opgive at redde Birgitte Kallestad, der tog sin sidste vejrtrækning mandag.

»Patienten døde fredeligt med sin nærmeste familie omkring sig,« fortalte sygehusdirektør Trine Hunskår Vingsnes til NRK efter dødsfaldet.

Familien til den 24-årige udsendte i går, torsdag, en pressemeddelelse, hvor de fortæller, hvordan Birgitte Kallestad blev smittet. Det skriver VG.

'Da der er en masse rygter, har vi valgt at gå ud med den sande historie om, hvad der skete,' lyder det i pressemeddelelsen, hvori familien fortæller, at Birgitte Kallestad blev smittet i forsøget på at redde en lille hundehvalp.

Ifølge familien var Birgitte og hendes venner ude at køre, da de så en hjælpeløs hundehvalp i vejkanten.

'Birgitte bar hvalpen op i en kurv og tog den med hjem. Hun vaskede den og passede på den, og den begyndte at få det bedre,' skriver familien og fortsætter:

'Alle i huset legede med hvalpen - også familien, der boede på resortet - men efter lidt tid, begyndte hvalpen at bide, som hvalpe nu gør. Den nappede efter fingrene, når de legede, og alle fik små hvalpebid i løbet af ferien.'

Familien skriver endvidere, at Birgitte først begyndte at blive syg, da hun havde været hjemme i Norge i noget tid, og at ingen derfor koblede sygdommen sammen med hvalpen på ferien.

Sygdommen eskalerede, mens lægerne kæmpede for at finde ud af, hvad hun fejlede, og til sidst blev hun indlagt, da en læge begyndte at mistænke, at det kunne være hundegalskab.

'De (rejsende, red.) var ikke vaccineret, fordi vaccinen ikke er på den liste over vacciner, der er påkrævet for at rejse til Filippinerne, hvis man ikke rejser til områder med dårlige sanitære forhold,' skriver familien og fortsætter:

'Vores kære Birgitte elskede dyr. Vores frygt er, at dette skal ske for andre med et varmt hjerte som hende. Vi ønsker, at vaccinen kommer med i programmet, hvis man skal rejse til de steder, hvor der kan være rabies. Kan vi opnå dette, kan vores solståles død redde andre,' afslutter familien.

Den 24-årige Birgitte var rejst til Norge med fire venner. Ingen af dem, hun var sammen med, har haft brug for lægehjælp efterfølgende.

Rabies er en alvorlig virussygdom, der smitter fra dyr til mennesker ved bid, krads eller spyt. Der kan gå fra tre uger til tre måneder, fra man er blevet smittet, til symptomerne begynder. I særtilfælde kan der gå længere tid.

Selvom man bliver bidt af et dyr, der har rabies, er det ikke ensbetydende med, at man bliver smittet med sygdommen.