Det gav genlyd i Norge, da Tor Kjærvik sidste forår blev skudt og dræbt i sit eget hjem i Oslo.

Selvom den kendte forsvarsadvokat – i kraft af sit job – havde flere fjender, var gerningsmanden hans egen søn.

Om få dage begynder retssagen mod den nu 37-årig søn, som udover drabet på den 70-årige advokat også er tiltalt for drabsforsøg på Kjærviks samlever.

Efter drabet meldte sønnen sig selv til politiet, og han har da også tilstået.

Tor Kjærviks hjem i Røa i Oslo, hvor han blev skudt og dræbt. Foto: Ole Berg-Rusten Vis mere Tor Kjærviks hjem i Røa i Oslo, hvor han blev skudt og dræbt. Foto: Ole Berg-Rusten

Det springende punkt i retssagen bliver derfor spørgsmålet om, hvorvidt gerningsmanden var tilregnelig i gerningsøjeblikket, skriver norsk TV 2.

Det bliver til syvende og sidst op til retten at afgøre det spørgsmål, og her bliver det ifølge tv-stationen centralt, hvordan sønnen opførte sig i tiden umiddelbart op til drabet.

Et af beviserne bliver i den forbindelse en YouTube-kanal, hvor han lagde en række videoer ud. Den sidste knap en måned før drabet.

Her praler han med sine familiære forhold og har lange enetaler om psykologiske problemstillinger.

Foto: Ole Berg-Rusten Vis mere Foto: Ole Berg-Rusten

»Vi mener, at YouTube-kanalen er relevant i forhold til vurderingen af hans tilregnelighed,« siger statsadvokat Henriksbø til norsk TV 2.

Efter drabet på Kjærvik og drabsforsøget på hans samlever udtalte den dræbtes ekskone, som er biologisk mor til den tiltalte, at sønnen var farlig.

»Jeg er ikke overrasket over, at han skød sin egen far. Jeg har i lang tid frygtet, at jeg kunne blive dræbt, eller at han kunne komme til at gøre noget mod mig,« sagde moren dengang til det norske medie Nettavisen.no.

Bliver han erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket er det uvist, om han kan straffes.

Retssagen begynder i næsten uge og er sat til at vare seks dage.