En mand fra Telemark er tiltalt for at forsøge at medvirke til flere terrorhandlinger i Danmark og London.

"Vi vil have, at Danmark bliver det nye Frankrig."

"Danskerne har overskredet alle grænser".

Sådan lød det i 2019 i chatbeskeder fra en 24-årig mand, som i Norge er blevet tiltalt for at have forsøgt at medvirke til terror i Danmark og i London. Det skriver NRK, der er Norges pendant til DR i Danmark.

Manden er fra Telemark i Sydnorge og er tiltalt for flere lovovertrædelser.

- Der er rejst tiltale med en person for tre forsøg på medvirken til terror, siger statsadvokat Geir Evanger til NRK.

Den 24-årige er ligeledes tiltalt for at have været en del af Islamisk Stat (IS). Gruppen har taget skylden for flere terrorangreb i netop Frankrig, som den tiltalte henviser til i sin besked.

Ifølge Geir Evanger blev et planlagt terrorangreb i London afværget af britisk politi. Også et angreb i Danmark skal have været planlagt med en ukendt person.

Anklagemyndigheden mener, at manden i marts og april for to år siden forsøgte at medvirke til terror, da han blandt andet sendte en stribe beskeder i et chatforum.

Den tiltalte kom her med ytringer om, at huse og bygninger skulle brænde, mens han delte vejledninger for, hvordan man laver og bruger molotovcocktails og brandbomber.

Han har ifølge tiltalen også medvirket til, at der skulle produceres en film, som skulle spredes på sociale medier for at få "brødre" til Danmark for at udføre voldelig jihad - hellig krig.

Derudover skal han have spredt propaganda for IS i flere forskellige grupper og fora på nettet.

Den tiltalte risikerer op til 21 års fængsel. Han nægter sig skyldig i at have medvirket til forsøg på terror.

- Han har forklaret sig i detaljer om chatbeskederne til politiet, og det vil han også gøre i retten. Her vil han forklare, hvad der ligger bag det her, og så må retten vurdere, om han skal straffes for det, siger advokat Brynjar Meling, der er forsvarer på den tiltalte, til NRK.

Ifølge Meling har den 24-årige aldrig lagt skjul på, at han er en konservativ muslim, og at han har opsøgt de pågældende grupper på internettet.

Det er ikke oplyst, om den 24-årige er norsk statsborger.

/ritzau/