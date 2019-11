22-årige Philip Manshaus mener ikke, at han bør straffes for at have dræbt sin stedsøster og angrebet moské.

For første gang har den 22-årige drabs- og terrorsigtede nordmand Philip Manshaus mandag afgivet sin forklaring i retten.

Manshaus, der er sigtet for at dræbe sin stedsøster og angribe en moské, læste en fire minutter lang udtalelse op i retslokalet i Oslo.

- Jeg vil beskytte mit folks fremtidige generationer, som står på randen af tilintetgørelse, siger han ifølge nyhedsbureauet NTB.

Forinden havde han holdt armen op i luften i en nazistisk hilsen.

Det er første gang, at Manshaus offentligt siger ord, siden han blev anholdt 10. august. Forinden havde han skudt og dræbt sin stedsøster og angrebet al-Noor-moskéen i Bærum nær Oslo.

Han har erkendt handlingerne, men mener ikke, at han bør straffes.

Under sin udtalelse mandag kom Manshaus med flere racistiske og antisemitiske synspunkter. Det skriver norske NRK.

Manshaus er mandag blevet varetægtsfængslet i yderligere fire uger. Denne gang dog uden restriktioner. Det betyder, at han ikke længere har forbud mod eksempelvis at sende og modtage breve og få besøg.

