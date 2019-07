En norsk teenager er blevet sigtet for drabsforsøg under sin studietur til den græske ø Ios i Hellas.

Ifølge VG og Dagbladet er offeret en anden elev fra samme skole som den sigtede.

Hændelsen fandt sted natten til mandag, skriver de norske medier, som har fået bekræftet sagen af en talsperson fra det græske politi.

»En mand er anholdt og sigtet for drabsforsøg. Offeret blev skadet i halsen af en knust glasflaske,« fortæller Theodoros Chronopoulos.

Den sigtedes advokat, Kim Gerdts, fortæller til Dagbladet, at de to unge norske studerende har et yderst anstrengt forhold til hinanden, og at det eskalerede under studieturen på den græske ferieø.

»Han (den sigtede, red.) mener, at situationen udviklede sig på baggrund af, at den anden person opførte sig provokerende,« siger advokaten og kalder det for 'tilfældigt', hvem der blev gerningsmand og offer i den pågældende situation.

De norske medier har været i kontakt med offerets far, som fortæller, at hans søn blev kørt til et sygehus i Athen efter hændelsen, og at han vil blive fløjet hjem til Norge hurtigst muligt.

»Han har været heldig,« siger faderen til VG og henviser til sønnens skader i halsen.

»Det ser ud til, at det går godt med vores søn. Vi har fået meget hjælp af arrangørernes folk på stedet, og de kan på ingen måde klandres for dette. Vi ved med sikkerhed, at det kunne være sket når og hvor som helst,« fortsætter han.

Det samme siger et andet af offerets familiemedlemmer til lokalavisen Budstikka.

»Det har ingenting med studieturen i sig selv at gøre. Det kunne ligeså godt være sket herhjemme. Det er en meget enkel sag, hvor der ligger en historie bag, som ikke har noget med studieturen at gøre,« siger vedkommende.

Til Dagbladet fortæller offerets far, at hans søn var få millimeter fra at miste livet, da han blev stukket tæt på hovedpulsåren.

Offeret var efter sigende rus-vært på turen, som var arrangeret for næste års studenter.

Ifølge advokat Kim Gerdts sidder den sigtede fængslet på øen Naxos.

Det norske Udenrigsministerium bekræfter sagen over for de norske medier, men udtaler, at de ikke har yderligere kommentarer.

»Vi er bekendt med, at der har været en hændelse på en græsk ø, som involverer norske borgere, men vi kan ikke kommentere på detaljer i konsulære sager,« siger Per Bardalen Wiggen, seniorrådgiver i ministeriet, til VG.



Ifølge Aftonposten befinder der sig mindst 600 norske 'russere' (kommende studenter) på øen Ios i denne uge. De fleste af dem rejser dertil med selskaber, der arrangerer deciderede festrejser.