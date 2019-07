Den norske teenager, der mandag blev sigtet for drabsforsøg på en studiekammerat under en rejse til Grækenland, er chokeret over sigtelsen.

Det oplyser den sigtedes advokat på vegne af sin klient, der fortsat sidder i arresten på den græske ø Naxos.

»Han har det ganske dårligt. Både faciliteterne (i fængslet, red.) og den alvorlige anklage er vanskelig for ham,« siger advokat Kim Gerdts til Dagbladet og tilføjer:

»Sigtelsen er han også chokeret over. At der har været et slagsmål og provokation er rigtigt nok, men sigtelsen for drabsforsøg har chokeret min klient.«

Hændelsen fandt sted natten til mandag, hvor et slagsmål brød ud mellem de to studiekammerater.

Her skal den sigtede normand angiveligt have forsøgt at slå den anden nordmand i hovedet med en knust glasflaske.

Den sigtedes advokat, Kim Gerdts, fortalte mandag til norske medier, at de to unge norske studerende havde et yderst anstrengt forhold til hinanden, og at det eskalerede under rejsen til den græske ø.

»Han (den sigtede, red.) mener, at situationen udviklede sig på baggrund af, at den anden person opførte sig provokerende,« lød det fra advokaten, som kaldte det for 'tilfældigt', hvem der blev gerningsmand og offer i den pågældende situation.

Han var millimeter fra at blive dræbt. Offerets far

Dagbladet har også været i kontakt med offerets far, som fortæller, at hans søn - under omstændighederne - har det godt.

Han har endnu ikke med sikkerhed kunnet sige noget om skadesomfanget, men han er ikke i tvivl om, at hans søn har været utrolig heldig.

»Han var millimeter for at blive dræbt,« siger han.

Offeret er fortsat indlagt på et sygehus i Athen, hvor en af hans kammerater er ved hans side.