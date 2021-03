En norsk sygeplejerske er død, efter hun i sidste uge blev indlagt med blodpropper kort efter at have modtaget vaccinen fra AstraZeneca.

Det oplyser den norske lægemiddelstyrelse i en pressemeddelelse, skriver VG.

Lørdag blev det kendt, at tre ansatte i den norske sundhedssektor blev indlagt på hospitalet efter at være blevet vaccineret med coronavaccinen fra AstraZeneca.

Det blev samtidig oplyst, at en anden norsk ansat i sundhedsvæsenet - en kvinde i 30'erne - er død af en hjerneblødning ti dage efter at have modtaget vaccinen.

De fire var alle under 50 år og led ikke af nogle kendte sygdomme. De udviklede blodpropperne tre til ti dage efter, de havde modtaget vaccinen.

Den norske lægemiddelstyrelse oplyste på et pressemøde lørdag, at de tre indlagte havde et udsædvanligt sygdomsbillede med blodpropper kombineret med et meget lavt antal blodplader.

Samme sygdomsbillede som den danske lægemiddelstyrelse har set hos en 60-årig kvinde, som sidste uge døde, efter hun syv dage tidligere havde modtaget vaccinen fra AstraZeneca.

Mandag blev endnu en ansat i det norske sundhedsvæsen indlagt med blodpropsygdom, efter personen havde opsøgt sin læge, fordi vedkommende mistænkte bivirkninger i kølvandet på at have modtaget vaccinen fra AstraZeneca.

En række lande i Europa, herunder Danmark, Norge, Holland og Irland har sat vaccinationerne med vaccinen fra AstraZeneca på pause, mens de undersøger, om der kan være en sammenhæng.

Både de danske og norske lægemiddelstyrelser har understreget, at man endnu ikke kan sige, om sådan en sammenhæng eksisterer, og AstraZeneca selv har flere gange afvist, at vaccinen skulle øge risikoen for at få blodpropper.

Mange lande inklusive England, Sverige og Tyskland fortsætter også brugen af vaccinen og rapporterer samtidig, at de ikke har fået samme rapporter om mulig blodpropsygdom, som i Danmark, Norge og Østrig.

Også den europæiske lægemiddelstyrelse EMA og WHO anbefaler fortsat brug af vaccinen.

Den danske Lægemiddelstyrelse sendte mandag et opdateret brev ud til de danskere, der har modtaget vaccinen fra AstraZeneca indenfor de seneste 14 dage med symptomer, man bør være opmærksom på.

Omkring 150.000 danskere har modtaget første dose af vaccinen fra AstraZeneca, mens fem millioner i alt er vaccinerede med vaccinen.

Ud af de fem millioner vaccinerede, er der registreret 30 tilfælde af blodpropper.

Opdateres...