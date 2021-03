»Skam dig!« »Pinligt og flovt! »Gå af!«

Der bliver ikke lagt fingre imellem på Erna Solbergs Facebook-profil, hvor en stor del af den norske statsministers følgere er rasende.

»Hvordan kan én, som laver reglerne, 'glippe?' Skammeligt og flovt!,« lyder det blandt andet i et indlæg, som er meget betegnende for reaktionerne.

Baggrunden er, at Solberg har brudt de coronarestriktioner, hun har indført for sine landsmænd under pandemien.

I vinterferien rejste hun til skisportsstedet Geilo med hele sin familie for at fejre sin 60-års fødselsdag. Her lejede statsministeren en hytte sammen med sin ene søster og hendes familie, mens en anden søster lejede en anden hytte samme sted.

Hele den store familie talte 14 personer, og to aftner samledes de alle i den ene lejlighed til fællesspisning.

En anden aften mødes de 13 af dem til middag på restaurant. Den aften deltog statsministeren dog ikke selv, fordi hun måtte rejse til Oslo for at få behandling for en infektion i øjet.

Det er især faldet mange for brystet, at statsministeren – i en tid med høje smittetal – tager på ferie for at fejre sin egen runde dag, alt imens rigtig mange nordmænd ikke har kunnet være sammen med deres familier i julen, vinterferien og til fødselsdage og bryllupper.

»Min mand og jeg har været isoleret fra nær familie (børn, svigerbørn og børnebørn) i et helt år. Vi var ikke sammen forrige påske, min mands 75-års fødselsdag blev IKKE fejret – og heller ingen andres fødselsdage. Vi var ikke sammen i julen, ikke nytårsaften og heller ikke i vinterferien i år. Vi har hele vejen været loyale over for de regler og påbud, som er pålagt os. Dette er til at græde blod over! Fy, skam dig!« skriver en kvinde til statsministeren, og hendes opslag er ikke enestående i de indtil videre mere end tre tusinde kommentarer, Solbergs corona-kiks har medført.

Der er dog også en del, som roser statsministeren for hendes håndtering af både coronakrisen i Norge og sit eget fejltrin.

For Erna Solberg har lagt sig fladt ned. Både på Facebook og over for de norske medier erkender statsministeren, at hun og familien brød coronarestriktionerne, idet Norge på daværende tidspunkt havde et forbud mod af forsamles mere end ti personer.

Statsminister Erna Solberg og sundhedsminister Bent Høie på et pressemøde om coronasituationen i begyndelsen af marts.

»Jeg, som hver eneste dag står og fortæller om smitteværn til det norske folk, burde kende reglerne bedre,« siger hun til NRK.

Hun understreger, at familien gjorde, hvad de kunne for at følge anbefalingerne om god afstand, men at det glippede med hensyn til, hvor mange de var samlet.

»Vi skulle ud at spise fredag, sådan at vi kunne spise sammen. I den tro, at det var den bedste måde at tage hensyn til smittefaren, med god afstand til hinanden,« forklarer hun.

Det var den norske tv-station, der kom på sporet af historien og gjorde statsministeren opmærksom på, at hun havde brudt de restriktioner, hun selv havde indført.

(Arkivfoto)

Det får nu Erna Solberg til at undskylde.

»Det har jeg bare lyst til at beklage,« lyder det fra den norske statsminister.

Antallet af coronasmittede stiger i Norge.

Torsdag blev ifølge avisen VG registreret 1.034 nye tilfælde i landet. Det er 126 flere end gennemsnittet de foregående syv dage, som var på 908.

Især hovedstaden Oslo er hårdt ramt, hvor antallet af syge er steget siden 18. februar.

Derfor er der indført en række strenge restriktioner. I Oslo er det eksempelvis forbudt at have mere end to besøgende i private hjem, og børn og unge er også underlagt nye tiltag i skoler og børnehaver.