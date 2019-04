Forældrene til de mindste elever på en norsk skole må have fået sig noget af et chok, da de så et af børnenes opgavehæfter.

For læreren havde ikke opdaget en meget grel fejl i opgavehæftet. En fejl, som skolens rektor nu offentligt undskylder.

De små børn på skolen ved navn 'Holla 10-årige skole' skulle forbinde ord med billeder - en type opgave også de mindste danske elever kender.

Men det norske lektiehæfte stammer fra 1976 - og indeholdt et ord, som i dag fremstår stødende, diskriminerende og sågar racistisk.

I opgaven skulle eleverne således med en streg forbinde ordet 'neger' med et billede af en sort kvinde.

»Vi må lægge os fladt ned her. Det er ikke godt nok,« siger skolens rektor Anne Lindgren til det norske lokalmedie Kanalen.

Sagen bliver ikke bedre af, at 22 procent af skolens elever er tosprogede.

Derfor kan det undre, at det nedsættende ord ikke blev spottet, før eleverne fik undervisningsmaterialet.

Men overfor NRK forsikrer rektoren, at der ikke hersker en afslappet holdning til brugen af det nedsættende ord på den sydnorske skole.

»Nej. Der er ingen på vores skole, som har et tilbagelænet forhold til, at eleverne skal have et trygt og godt skolemiljø. Den pågældende lærer er meget ked af, at det er sket,« siger Anne Lindgren.

Det er ikke længe siden, at en anden norsk skole blev genstand for kritik på grund af et kontroversielt ord i et undervisningsmateriale.

I august blev Ida Tajet fra Eidsvoll forfærdet, da hun i sin otteårige datters engelskbog så ordene 'very fat' - ord som datteren havde undret sig over, da hun var blevet opdraget til, at man ikke gik rundt og kalder andre mennesker for 'meget tykke'.

I opgaven skulle eleverne bruge forskellige adjektiver til at beskrive personer på billeder i bogen. Herunder altså ordet 'fed'.

Forlaget bag opgavebogen har beklaget fejlen og oplyst, at den vil blive rettet til skoleåret 2019.

På 'Holla 10-årige skole' har lærerne luget godt og grundigt ud i undervisningsmaterialerne af ældre dato og kasseret flere af dem, fordi de indeholdt stødende ord eller billeder, fortæller rektor Anne Lindgren.

Men opgavehæftet med billedet af den sorte kvinde og ordet 'neger' var smuttet igennem nåleøjet.