Sneen daler lige nu ned på Hurdal Skicenter lidt nord for Oslo.

Alligevel har centret valgt at udskyde sæsonåbningen til efter nytår.

Årsag: Strømpriserne er simpelthen for høje.

»Desværre kan vi ikke give jer flere skidage i 2022. Dertil er elomkostningerne alt for høje,« skriver ejerne Lise og Paal Mogens Furuseth på Facebook.

Planen var ellers at skyde sæsonen i gang 28. december, men den dato er rykket nu.

»Bare det at lægge sne i lift- og projektørområderne koster over en halv million kroner, og vi skal også have sne nok til, at du kan komme ned (ad pisten, red.),« skriver ejerne

Til lokalavisen Romerikes Blad forklarer Lise Furuseth:

»Med strømpriser, som er syv til otte gange så høje som normalt, er det ikke forsvarligt at lægge den sne, vi er afhængig af at lægge. Et døgn med snelægning koster os 70.000 kroner med dagens strømpriser.«

Til gengæld har skicenteret valgt ikke at øge priserne på liftkort.

»Vi har taget et valg om ikke at sætte priserne på liftkort op. Vi ønsker ikke, at det skal blive for dyrt at være på bakken,« tilføjer ejeren.