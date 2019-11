Det norskejede skib Ocean Viking oplyste onsdag, at det har opsamlet yderligere 30 mennesker fra en båd i vanskeligheder på Middelhavet ud for Libyens kyst. Dermed befinder der sig over 120 reddede personer på skibet. For nylig bragte skibet flere end hundrede mennesker til en havn på Sicilien (Foto). Antonio Parrinello/Reuters