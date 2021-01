Medlemmerne af det norske band Vederkast kunne ikke tro, hvad de så på tv-skærmen under urolighederne i den amerikanske Kongres i sidste uge.

»Jeg tænkte bare: 'Hvad fanden, er det ikke vores logo?'« fortæller guitarist Sindre Bakland.

For det han ifølge ITromsø.no så på tv var den såkaldte 'Q-shaman', der også kendes under navnene Jacob Anthony Chansley eller Jake Angeli. Den 32-årige amerikaner var den måske mest iøjnefaldende demonstrant, der invaderede parlamentsbygningen: Med den blå-hvid-røde maling i ansigtet, hornene på hovedet, den bare overkrop – og de store tatoveringer.

Og den på venstre bryst forestillede tre trekanter flettet ind i hinanden, præcis som Vederkasts logo har set uden siden 2014. Se bare her:

Det medførte flere reaktioner, fortalte bandet efterfølgende i et opslag på Facebook.

»Der er nogle, der har kontaktet os og spurgt, hvorfor det førsteklasses røvhul, der har stormet Kongressen, har en Vederkast-tatovering,« lyder det indledningsvist.

Og så forklarer Vederkast, at det ikke er tilfældet. Selvom de ligner hinanden på en prik.

For som bandet udførligt gennemgår, så er bandlogoet en gengivelse af valknude-symbolet fra den nordiske mytologi. Og det er tilsyneladende helt tilfældigt, at Q-shaman har fået tatoveret det samme symbol. Se her:

Her ses den såkaldte Q-shaman i Kongresbygningen i onsdags. Foto: WIN MCNAMEE

Bandet skriver videre, at også højreorienterede racistiske grupper ofte bruger symboler fra nordisk mytologi.

»Men det er ikke noget, vi på nogen måde støtter. Og vi har heller ikke tænkt os at ændre på vores logo: Det er vores kultur,« skriver Vederkast på Facebook.

Direkte til de bekymrede fans lyder det videre: »Vi kan forstå, hvis I ikke vil føle jer tilpasse med at bære vores merchandise efter det her nonsens, men I kan altid stole på, at vores musik kommer fra ærlige hjerter, hvor der ikke er plads til racisme.«

Jacob Anthony Chansley/Jake Angeli, der er en fremtrædende skikkelse blandt konspirationsteoritikerne i bevægelsen QAnon er siden blevet anholdt af politiet.