Sidste gang, forsvundne Hagens familie forsøgte at kontakte formodede gidseltagere, var i oktober.

Torsdag er det et år siden, at norske Anne-Elisabeth Hagen forsvandt.

Den 68-årige kvinde forsvandt sidste år fra sit hjem i Lørenskog, der ligger øst for Oslo. Hendes sidste livstegn var en telefonsamtale.

Onsdag eftermiddag har familiens advokat, Svein Holden, holdt pressemøde, skriver flere norske medier som VG og nyhedsbureauet NTB.

- Der er ingen tvivl om, at året, som er gået, har været meget udfordrende for hendes familie, men også for slægt, siger han.

- I morgen bliver særligt vanskelig for familien. For dem markerer denne dag overgangen til et nyt år med uvished, tilføjer advokaten.

Familien har svaret på alle henvendelser fra de formodede kidnappere. Senest i oktober har de selv taget kontakt. Familien ved dog endnu ikke, om hun fortsat er i live.

- I løbet af det seneste år er der modtaget flere henvendelser fra modparten - den sidste var 8. juli.

- Familien har svaret på alle henvendelserne. Den sidste kommunikation fra os til dem var så sent som i oktober, siger advokaten.

Familien håber ifølge NTB på, at det giver grundlag for ny kommunikation.

- Hvis det ikke lykkes, håber og tror vi på, at politiets efterforskning vil finde frem til, hvad der er sket, siger Svein Holden.

26. juni i år meddelte politiet, at det har droppet teorien om, at Hagen blev bortført. I stedet efterforskes sagen som drab.

3. august kunne VG berette, at hendes familie havde modtaget pengekrav fra de formodede bortførere på omkring ti millioner norske kroner for tegn på liv.

Det krav skal familien have imødekommet uden at modtage tegn på liv.

/ritzau/