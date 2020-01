Norges statsminister mødes mandag for at diskutere hjemtagelse af IS-kvinde og børn med Fremskrittspartiet.

Norges statsminister Erna Solberg (Høyre) og Fremskrittspartiets (FrP) leder, Siv Jensen, mødes mandag for at diskutere en verserende strid i regeringen.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

De nuværende problemer i Norges regering er udløst af, at de norske myndigheder har bidraget til at hjemtage en norsk-pakistansk kvinde og hendes to små børn fra Syrien. Det ene barn er alvorligt syg.

Kvinden har giftet sig med en mand, der har kæmpet for den militante gruppe Islamisk Stat.

- Vi har aftalt et møde mandag, hvor Siv Jensen vil gennemgå de tiltag, som FrP har varslet, at partiet vil lægge frem, lyder det i en fælles udtalelse fra Erna Solberg og Siv Jensen til NTB.

Hjemtagelsen har udløst store reaktioner internt i det indvandringskritiske parti, der er imod, at kvinden og de to børn kommer til Norge.

FrP-ledelsen er ved at udarbejde en liste over krav til de tre øvrige regeringspartier, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Siv Jensen, der også er finansminister, har truet med, at partiet vil forlade regeringen. Hun siger, at "bægeret er fuldt".

Kvinden, der har siddet i flygtningelejr, er fredag på vej til Norge, men er tidligt fredag eftermiddag ikke landet. Hun ventes at blive anholdt, så snart hun lander, skriver NTB.

Nyhedsmediet Rojava Information Center, der dækker det kurdiske selvstyreområde i Syrien, oplyser fredag formiddag, at kvinden er blevet udleveret til de norske myndigheder. Det skriver mediet på Twitter.

Siv Jensen mødte fredag den norske presse. Her fattede hun sig i korthed, da hun blev spurgt ind til regeringsuroen.

- Fremskrittspartets ledelse arbejder på at komme med et svar på det her. Jeg har ikke mere at sige lige nu, og jeg kommer tilbage til jer, når jeg har noget mere at sige, lyder det fra Siv Jensen.

