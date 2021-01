I den norske by Ask kæmper et redningshold lige nu en kamp mod tiden.

Chancerne for at finde overlevende i ruinerne efter sidste uges jordskred i Norge bliver nemlig mindre for hver time, der går.

Men muligheden for at finde liv er fortsat til stede.

Ivar Myrbø, politiets indsatsleder, bekræfter, at dronebilleder har vist, at husene efter jordskreddet er delt på sådan en måde, at hulrum er opstået. Og derfor fortsætter redningsaktionen, selv om vi nærmer os det sjette døgn siden katastrofen. Det skriver VG.

Redningshold leder efter overlevende i ruinerne. Foto: Tor Erik Schrøder Vis mere Redningshold leder efter overlevende i ruinerne. Foto: Tor Erik Schrøder

»Historie har lært os, at du kan overleve længere end seks dage. Det kræver optimale forhold, hvis vi skal finde nogen i live. Men eftersom muligheden er til stede, sætter vi alt ind,« sagde han ved mandagens pressekonference.

Og de optimale forhold kom Hallvard Stave, medicinsk leder, efterfølgende ind på over for pressen.

For det første kræver overlevelse et hulrum, hvor man kan opholde sig. Hvis man ligger i hulrummet og er i live, må man ikke være for hårdt såret.

Derudover er det nødvendigt at have noget isolerende materiale rundt om sig for at holde varmen. Og til sidst skal en person have indtaget noget væske siden skreddet.

10 personer blev meldt savnet efter jordskreddet. Foto: Terje Pedersen Vis mere 10 personer blev meldt savnet efter jordskreddet. Foto: Terje Pedersen

Eftersom der stadig er håb for at finde overlevende, fortsætter politiet deres arbejde mandag aften og natten til tirsdag.

Arbejdet bliver udført af det norske politi, forsvaret samt ved hjælp af billeder og videoer fra droner.

»Med det lokaliserer vi bygninger og afgrænser søgen til specifikke, geografiske områder i skredområdet. Det er sandsynligt, at de (fortsat savnede personer, red.) ligger i visse geografiske områder, men vi kan ikke være helt sikre,« siger Sjur Djupedal fra det norske forsvar.

VG skriver desuden, at redningsholdet har udført analyser, der i bedste fald kan vise, hvor de sidste savnede personer befinder sig.

Det voldsomme jordskred i Ask, som ligger i kommunen Gjerdrum nord for Oslo, skete onsdag sidste uge.

10 personer blev efterfølgende meldt savnet, og indtil videre har man fundet syv personer – alle omkommet. Senest for et par timer siden bekræftede redningsholdet, at de havde fundet en 31-årig kvinde.