Arne Wilhelmsen, der var med til at stifte Royal Caribbean Cruises i 1968, er afgået ved døden. Han blev 90 år.

Han var en af de første til at se potentialet i krydstogtturismen. Det gjorde ham til milliardær.

Selskabet oplyser i en fondsbørsmeddelelse, at Arne Wilhelmsen sov stille ind lørdag.

Den 90-årige norske milliardær var en del af bestyrelsen i Royal Caribbean Cruises i tre årtier, inden han gik på pension i 2003. Det skriver Finans.

Direktør og formand i Royal Caribbean Cruises, Richard Fain, har kun rosende ord om Arne Wilhelmsen i fondsbørsmeddelelsen:

»I årtier var Arne en stabil tilstedeværelse og en kilde til visdom i vores bestyrelse. Vi hylder ham, og vores tanker går til hans familie.«

Da den 90-årige erhversmand trådte ud af bestyrelsen, blev hans plads overtaget af sønnen Alex Wilhelmsen.

Dødsårsagen kendes ikke, men det har været offentligt kendt, at Arne Wilhelmsen har været syg gennem en længere periode.

Wilhelmsen-familien havde for et år siden en anslået formue på hele 23 milliarder kroner.

Men corona-krisen har ligeledes ramt deres selskab, og aktierne er styrtdykket de seneste uger.

Derfor er formuen ifølge Forbes mindsket til at være på 13 milliarder kroner.

Royal Caribbean Cruises er blandt andet kendt for at eje et af verdens største krydstogtskibe. Skibet hedder Symphony of the Seas.