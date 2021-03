Eksperter, som har undersøgt den norske sygeplejerske, der døde af en blodprop efter at være blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen, mener nu, at have fundet frem til, had der fører til vaccinebivirkningerne.

»Årsagen til patientens tilstand er nu fundet,« siger overlæge og professor Pål Andre Holme til VG.

En gruppe ledet af Holme har arbejdet hårdt for at finde ud af, hvorfor tre sygeplejersker under 50 år blev ramt af blodpropper efter at have fået AstraZeneca-vaccinen.

De har arbejdet ud fra en hypotese om, at vaccinerne udløste en uventet immunreaktion, der gør, ar der er opnået en kombination af blodpropper og få blodplader.

Det er altså denne teori, som de nu mener at have fået bekræftet.

»Vores teori om, at dette er et stærkt immunrespons, der sandsynligvis kommer efter vaccinen, er blevet bekræftet. I samarbejde med sektionen for avanceret blodpladeimmunologi ved UNN har vi nu påvist specifikke antistoffer mod blodplader, der kan give et sådant billede, som vi kender fra andre dele af medicinen, men derefter med lægemidler som den udløsende årsag,« forklarer overlægen.

Om det også er årsagen til, at en dansk kvinde på 60 år døde af en blodprop efter at have fået AstraZeneca-vaccinen, vides ikke.

150.000 danskere har fået vaccinen fra AstraZeneca.