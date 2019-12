Forfatteren Ari Behn, der i 15 år var gift med den norske prinsesse Märtha Louise, er død, 47 år.

Den norske forfatter, kunstner og tidligere ægtefælle til Norges prinsesse Märtha Louise, Ari Behn, er død, 47 år.

Ari Behn tog sit eget liv første juledag, oplyser en talsmand for familien til nyhedsbureauet NTB.

- Det er med stor sorg i hjertet, at vi, de allernærmeste pårørende til Ari Behn, må meddele, at han i dag tog sit eget liv. Vi beder om respekt for vores privatliv i den kommende tid, siger talsmanden, Geir Håkonsund.

Ari Behn giftede sig med prinsesse Märtha Louise i 2002. Parret blev separeret i 2016 og skilt i 2017.

De har tre døtre sammen: Maud Angelica, 16 år, Leah Isadora, 14 år, og Emma Tallulah på 11 år.

Den norske kong Harald skriver i en udtalelse, at det er med stor sorg, at han og dronning Sonja har modtaget budskabet om Ari Behns bortgang.

- Ari var en vigtig del af vores familie gennem mange år, og vi bærer varme og gode minder om ham med os, skriver kongen.

- Vi sørger over, at vores børnebørn har mistet deres kære far, og har dyb medfølelse med hans forældre og søskende, som nu har mistet deres kære søn og bror.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit skriver, at de alle var vældigt glade for Ari Behn.

- For os var Ari en god ven, et kært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange af livets små og store øjeblikke med.

Ari Behn blev født i Aarhus i 1972. Han boede de første år af sit liv i Danmark og England, inden familien flyttede til Norge.

Han debuterede som forfatter i 1999 med romanen "Fandens trist: Fortællinger" og udgav siden to andre romaner.

Han skrev tv-dokumentarer og var skribent for en række norske aviser og tidsskrifter.

I 2011 debuterede han som dramatiker med stykket "Treningstimen", der blev opført på Rogaland Teater.

De seneste år havde Ari Behn også succes som billedkunstner. Ifølge Nettavisen solgte han i 2018 malerier for 5,7 millioner norske kroner.

