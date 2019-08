Märtha Louise har meldt ud, at hun stopper med at kalde sig prinsesse i kommercielle sammenhænge.

Den norske prinsesse Märtha Louise stopper med at bruge sin royale titel i kommercielle sammenhænge. Det skriver hun på Instagram ifølge VG.

Märtha Louise har fået kritik for at bruge titlen prinsesse på foredragsturneen "Prinsessen og shamanen" med sin amerikanske kæreste.

Onsdag offentliggjorde hun et opslag på Instagram, hvor hun kalder brugen af titlen for "et fejltrin".

- Jeg forstår godt, at jeg provokerer, når prinsessetitlen bliver brugt på den måde, skriver hun i opslaget.

Prinsessen trådte i 2002 ud af det norske kongehus og gav afkald på sin apanage. Siden har hun blandt andet tjent sine penge som selvstændig erhvervsdrivende inden for healing og alternativ behandling.

Hun har ligeledes skrevet flere bøger blandt andet om engle og meditation, hvilket har affødt debat.

Det norske kongehus skriver i en pressemeddelelse onsdag, at Märtha Louise har besluttet at stoppe med at bruge titlen som prinsesse "i samråd med sin familie".

Hun vil fortsætte med at bruge titlen, når hun repræsenterer det norske kongehus og i privat sammenhæng, men ikke "når hun driver indtægtsbringende virksomhed", skriver kongehuset.

I maj fortalte kronprins Haakon, Märtha Louises bror, til NRK, at han følger med i debatten og gerne vil i dialog med sin søster om hendes titulering.

Det er ifølge kongehuset den dialog, der nu er endt med, at prinsessen ikke længere bruger sin titel i kommercielle sammenhænge.

- Jeg oplever dette som en god løsning, da det bliver tydeligt at adskille min virksomhed og min rolle som repræsentant for kongehuset, skriver Märtha Louise i sit Instagram-opslag.

/ritzau/