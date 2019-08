Norsk politichef håber på forebyggende effekt mod overgreb, når man sender en politimand til Filippinerne.

Norske myndigheder opretter et kontor i Filippinernes hovedstad, Manila, for at styrke indsatsen mod nordmænd, der via internettet bestiller overgreb mod filippinske børn eller selv rejser til Asien og begår disse overgreb.

Det skriver norsk politi i en pressemeddelelse.

En norsk politimand placeres i Manila i en såkaldt liaison-stilling, der skal bidrage til et bedre samarbejde med filippinsk politi om denne type kriminalitet.

- Norske pædofile skal være klar over, at vi kommer til at have en meget større chance for at tage dem, siger den norske justitsminister, Jøran Kallmyr, til norsk TV2.

Tal fra politiet viser, at antallet af sager om overgreb mod børn under 16 år er øget med 160 procent i de seneste fem år, skriver TV2.

Tv-stationen har blandt andet afdækket, hvordan et stigende antal nordmænd rejser til Asien for at begå overgreb mod fattige børn.

Andre bestiller seksuelle overgreb mod asiatiske børn. Overgrebene livesendes direkte til deres computer via et videolink.

Man ser den samme udvikling i Danmark og Sverige, skriver politiet i pressemeddelelsen. I alt er 25 sager ved at blive efterforsket i de tre lande. Af dem er ni sager i Norge.

Den norske politimand, der sendes til Manila, vil efter planen være på plads i begyndelsen af 2020.

Chefen for det norske kriminalpoliti, Kripos, Ketil Haukaas, siger, at han håber, at det vil have en forebyggende effekt.

Han betegner problemet som eskalerende.

- Jeg mener, at vi både har et juridisk og moralsk ansvar for at beskytte børn, også udenfor Norge, når de udsættes for overgreb fra norske statsborgere, siger han i pressemeddelelsen.

Kripos har gennem de seneste år fået et godt samarbejde i stand med filippinske myndigheder om at afværge og efterforske overgreb mod børn, skriver politiet.

Meget af det materiale, der er rejst sigtelser på baggrund af, er blandt andet information, som Kripos har fået fra filippinske myndigheder.

