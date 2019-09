Et norsk lokalsamfund er i chok efter en tragisk helikopterulykke, som lørdag kostede seks mennesker livet. Fem af de omkomne var helt unge mennesker.

Nu fortæller en af de pårørende om sin og familiens sorg.

'Livet er så forbandet uretfærdigt. En masse skønne unge mennesker, som hele livet foran sig, er gået bort. Vi mistede vores ældste søn Kevin i helikopterulykken. Vi må lede efter styrken sammen, når livet føles smadret og helt tomt,' skriver Ronny Berg på Facebook.

Han er medlem af det norske parti Fremskrittspartiet, og var i fuld gang med valgkampen forud for kommunalvalget, der afholdes 9. september, da ulykken skete.

Under musikfestivalen Høstsprell i byen Alta i det nordlige Norge styrtede Kevin Berg og fire andre unge mennesker lørdag aften ned med en helikopter i fjeldområdet Skoddevarre under en guidet tur. Både de fem passagerer og den svenske pilot omkom.

Den frygtelige ulykke har rystet lokalsamfundet og fået store konsekvenser.

Musikfestivalen Høstsprell er blevet aflyst, og flere partier, herunder Fremskrittspartiet og Høyre, har af respekt for de pårørende til ulykken valgt at indstille valgkampen på ubestemt tid.

Den var ellers på vej ind i slutspurten, men som Fremskrittspartiets lokale leder i Alta Odd Erling Mikaelsen fortæller til NRK, er det vigtigste 'at tage vare på hinanden og vise omsorg' i denne svære tid.

Kevin Berg er en af de seks, der blev dræbt i helikopterstyrtet. Foto: Privat Vis mere Kevin Berg er en af de seks, der blev dræbt i helikopterstyrtet. Foto: Privat

Også Norges finansminister, lederen af Fremskrittspartiet Siv Jensen, er dybt berørt af ulykken og sender sine og partiets dybeste kondolencer til alle dem, der er berørt af den.

'Jeg og Fremskrittspartiet sørger med dem,' skriver hun på Facebook.

Flere vidner på en nærliggende golfbane så ulykken ske tidlig lørdag aften.

Gørill Føleide var sammen med sin mand og tre venner ude og spille golf, da ulykken skete.

»Den (helikopteren. red.) begyndte at brænde. Vi blev klar over, at vi havde været vidne til noget, som vi ikke havde lyst til at se. Det var forfærdeligt,« siger Føleide til NRK.

Politiet og havarikommissionen gik søndag i gang med at få opklaret, hvad der fik helikopteren, en Airbus-helikopter fra selskabet Helitrans, til at styrte ned.

Kriminalteknikere fra politiet vil sammen med folk fra havarikommissionen tage op til stedet, hvor helikopteren ligger, siger operationsleder Leo Johansen fra Finnmark politidistrikt til nyhedsbureauet NTB søndag morgen.

Politiet har endnu ikke oplyst navnene på de fem andre, der omkom i ulykken.