Sametingsrepræsentant for det norske Arbeiderparti, Per Mathis Oskal, måtte for nylig aflægge visit på sygehuset to gange på bare en uge.

Årsagen var, at han havde spist muffins, der indeholdt hash – i den tro, at det var konens hjemmebag, skriver iFinnmark.

Per Mathis Oskal sælger rensdyrkød, hvorfor han i oktober var at finde i en bod på et marked i Harstad.

I boden fandt han de føromtalte muffins, som han troede, hustruen havde købt på markedet og besluttede sig for at spise en til sin morgenkaffe.

»Der gik en halv time, så blev jeg 'syg' og måtte lægge mig i autocamperen. Til sidst kom vi hjem, og jeg blev sendt med ambulance til Tromsø,« forklarer den 64-årige politiker.

Lægerne havde dog svært ved at finde årsagen til den pludselige sygdom og mente, at Per Mathis Oskal havde fået et slagtilfælde.

En uge senere var den gal igen, da han den efterfølgende weekend var på et nyt marked og kagerne fortsat lå i boden.

Endnu en gang ramte sygdommen som et lyn fra en klar himmel, og Per Mathis Oskal måtte med helikopter til sygehuset i Tromsø. Men lægerne kæmpede stadig med at finde årsagen.

I mellemtiden kom en af politikerens sønner ham til undsætning og hjalp til på markedet. Ikke længe gik der, før Oskals kone fik besked om, at også sønnen var blevet syg efter at have spist de tilsyneladende indbydende kager.

Først her fik familien mistanke om, at bagværket var synderen.

Sagen blev efterfølgende meldt til politiet, men blev hurtigt henlagt.

»Det var svært at finde ud af, hvor de kom fra, da vi allerede har spist alle kagerne,« fortæller Per Mathis Oskal.