Efter Norges justitsministers bil blev brændt af foran hans hjem natten til søndag er samlever nu tiltalt.

Norges sikkerhedspoliti, PST, sigter landets justitsministers samlever for at have stået bag en ildspåsætning af deres bil natten til den 10. marts.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Natten til den 10. marts blev justitsministeren Tor Mikkel Waras bil brændt af foran hans hjem. Ministeren, der er medlem af det indvandringskritiske Fremskrittspartiet, har flere gange været udsat for chikane.

I december blev hans hjem og bil overmalet med hagekors og ordet racist.

Derfor blev bilafbrændingen taget meget alvorligt og sagen overgivet til den norske pendant til det danske PET, PST.

Torsdag oplyser PST dog, at Tor Mikkel Waras samlever, en 54-årige kvinde, er sigtet for at have antændt deres fælles bil.

- Hun blev pågrebet torsdag og blev orienteret om vores mistanke. Mistanken til hende er blevet styrket over det seneste døgn.

- Hun er ikke sigtet for tidligere hændelser, men det er naturligt at se disse i en sammenhæng, siger chef for PST Benedicte Bjørnland på et pressemøde ifølge NTB.

I februar blev der fundet brandbar væske ved ministerens bil, og i starten af marts blev der fundet et trusselsbrev i hans brevkasse.

Tor Mikkel Wara har tidligere udtalt, at truslerne mod ham er et angreb på demokratiet.

- Jeg må konstatere, at vi er nået til et punkt, hvor det er blevet meget ubehageligt.

- En ting er at rette verbale skyts mod en politiker, der gør sit job, noget helt andet er at gå efter hans familie, sagde han i december.

/ritzau/