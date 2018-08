Norsk politi forsøgte torsdag at afhøre den 17-årige mand, der er sigtet for drabet for 13-årige Sunniva Ødegård.

Den sigtede valgte dog at afbryde afhøringen og nægter fortsat at afgive forklaring i sagen. Alligevel mener politiet, at sagen mod ham nu er styrket, skriver norske NRK.

»Vores opfattelse er, at sagen er styrket gennem de beviser, vi har. Vi kan ikke kommentere beviserne nærmere af hensyn til efterforskningen,« siger Herdis Traa fra Sør-Vest Politidisktrikt til NRK.

Politiet vil gerne tale med ét bestemt par i 20erne, der kom gående ved Varhaug mellem klokken 22 og 23 søndag aften - tæt på stedet, hvor 13-årige Sunniva Ødegård blev fundet dræbt. Politiet vil fortsat ikke sige noget om præcist hvornår, drabet fandt sted, hvilket våben, gerningsmnaden brugte eller hvad, Sunniva Ødegård døde af. Ligesom politiet ikke har noget bud på et motiv.

Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix/Ritzau Scanpix

»Vi er endnu ikke sikre på, at findestedet og drabsstedet er det samme. Vi har fået en foreløbig obduktionsrapport, som vi ikke vil kommentere indholdet af,« siger Herdis Traa.

Politiet vil forsøge at afhøre den 17-årige igen, men der er ikke sat noget tidspunkt på. Torsdag skriver politiet i en pressemeddelelse, at de har fået hele 80 tip i sagen.

Torsdag har Sunnivas familie via dens bistandsadvokat udsendt en pressemeddelelse, hvor Sunniva beskrives som en sprudlende og glad pige.

»Hun var social og elskede at være sammen med venner. Hun fik ofte besøg, og det var helt normalt, at vennerne var samlet i huset. Sunnia klarede sig godt i skolen og fik gode karakterer,« skriver familien.

Foto: Carina Johansen Vis mere Foto: Carina Johansen

Savnet af hende er ubegribeligt, og det går op og ned rent følelsesmæssigt i familien.

»Savnet og sorgen bliver særligt stort, når vi er alene og tænker over alt det, der er sket. Vi er vældig taknemmelige for al den støtte og bistand, vi har fået fra alle samt fra kommunens kriseteam, som vi har været i kontakt med, og som vi ved er tilgængelige,« skriver familien, der nu beder om fred.

»Vi beder om forståelse for, at vi på nuværende tidspunkt har et stærkt ønske om at få lov at være i fred. Vi må planlægge begravelsen og har brug for tid alene - med vores nærmeste.«