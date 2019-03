I flere uger vidste familien eller politi hverken ud eller ind i sagen om den forsvundne milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen.

Norsk politi afslører nemlig nu, at der gik en rum tid, før kidnapperne overhovedet tog kontakt til familien efter bortførslen.

»Første kontakt kom flere uger efter 31. oktober,« siger politiinspektør Tommy Brøske til norske VG.

Den 68-årige Anne-Elisabeth Hagen er og bliver som sunket i jorden, og her godt fire måneder efter hendes mystiske forsvinden er hendes skæbne stadig et stort ubesvaret spørgsmål.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med en af Norges rigeste mænd, og det var netop Tom Hagen, der en kold efterårsdag kom hjem til et tomt hus og fandt en besked fra en eller flere ukendte personer.

Her krævede de kriminelle bagmænd en større løsesum - ellers ville de slå hans kone ihjel.

Politiet vil ikke kommentere, præcis hvornår eller hvordan gerningsmændene henvendte sig første gang.

De fastholder bare, at der er tale om en digital platform, som er meget dårligt egnet til kommunikation.

Huset på Sloraveien 4, hvor ægteparret Hagen bor. Foto: Jens Astrup Vis mere Huset på Sloraveien 4, hvor ægteparret Hagen bor. Foto: Jens Astrup

Ikke desto mindre har familien flere gange skrevet med de formodede kidnappere via netop denne platform. Hvor mange gange vil politiet ikke oplyse.

Familien har flere gange givet udtryk for, at de er villige til at forhandle med kidnapperne, men at de kræver et bevis for, at deres hustru og mor stadig er i live.

Det livstegn lader stadig vente på sig, og det bekymrer politiet.

»Manglen på livstegn, og den tid, som er gået, gør, at vi stiller spørgsmål ved, om hun stadig er i live. Samtidig har vi intet bevis på det modsatte. Vi kan heller ikke udelukke, at manglen på livstegn og forhalingen af tid kan være en bevidst strategi fra modparten,« siger Brøske til VG.