Der er nu 'forstærket bekymring' for, at den forsvundne norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen ikke længere er i live.

Det er et halvt år siden, at den norske kvinde - der er gift med en af landets rigeste mænd - forsvandt sporløst fra sit hjem øst for Oslo. Hun frygtes at være blevet kidnappet.

Siden har politiet ledt, søgt og bedt om hjælp for at finde hende. Men uden held.

Til det norske medie VG fortæller politiinspektør Tommy Brøske, der er leder af efterforskningen, at håbet om at finde hende i live svinder ind:

»Vi har tidligere udtrykt bekymring på grund af mangel på livstegn (fra hende, red.), og vi må bare erkende, at den bekymring er yderligere forstærket nu,« siger han og tilføjer:

»Vi mener nu, at det er mindre sandsynligt at Anne-Elisabeth er i live, end da vi påbegyndte efterforskningen af denne sag. Samtidig må jeg påpege, at vi fortsat ikke har nogen beviser for det modsatte.«

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt i løbet af et tidsrum på fire timer den 31. oktober sidste år. Da hendes mand - Tom Hagen - kom hjem fra arbejde, var hun ingen steder at se. I stedet fandt han en seddel, hvoraf der fremgik et krav om løsepenge og en trussel om, at der ville ske Anne-Elisabeth noget, hvis politiet blev involveret.

Af den grund arbejder politiet ud fra en teori om, at hun blev kidnappet.

Siden har hverken hendes familie eller politiet dog fået nogen former for livstegn fra hende.

Familiens bistandsadvokat har ellers flere gange opfordret de formodede kidnappere om at give tegn på, at hun er i live, da familien i så fald er villige til at indlede en forhandling med dem.

Det er ikke sket.

