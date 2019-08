I et nyt forsøg på at finde ud af, hvad der er sket med den forsvundne norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen, har norsk politi onsdag offentliggjort billederne af et helt bestemt skoaftryk.

Aftrykket er fundet i nærheden af Anne-Elisabeth Hagens hjem ved Oslo, hvorfra hun på mystisk vis forsvandt den 31. oktober sidste år.

Opdateres...