141 dage er gået siden milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen forsvandt, og selv om politiet har fået 1600 tips, bliver der stadig længere mellem henvendelserne i sagen.

»Det er ikke sikkert, vi har indsamlet alle brikker for at løse puslespillet. Men selvom det lyder som om der er stille udadtil, arbejder vi fortsat ihærdigt. Og vi har mere information end den, vi kan gå ud med,« siger politiinspektør ved Øst Politidistrikt, Tommy Brøske, til norske Dagbladet.

Udover de mange tips har politiet indsamlet over 6000 timers videoovervågning samt en større mængde billeder og teledata.

Politiet er blandt andet i besiddelse af et videoklip med to mænd, der passerede ægtemanden, Tom Hagens, arbejdsplads i Lørenskog kort før Anne-Elisabeth Hagen forsvandt.

De to mænd er fortsat ikke identificeret. Men politiet har ikke opgivet at finde frem til, hvem de er.

»Nogle af de tips, vi har modtaget, men ikke gennemgået, handler om de to mænd. Der kan være flere grunde til, at de ikke har taget kontakt til os, men det er to uafhængige personer, og vi tænker, at det er mærkværdigt og påfaldende, at ingen af dem har givet sig til kende,« siger Tommy Brøske.

Men vigtigst af alt savner politiet én ting: Et bevis på, at 68-årige Anne-Elisabeth Hagen er i live. Det er der tvivl om, men der er dog intet konkret, der tyder på, at hun skulle være død.

Politiets teori er fortsat, at hun er bortført mod sin vilje.