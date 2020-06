Der er ifølge politiet blevet fundet "relevante fund" under en ransagning af drabssigtet milliardærs hjem.

Der er fortsat grund til at formode, at den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen blev dræbt.

Det slår politiet i Norge fast over for den tv-stationen NRK, efter at politiet har foretaget en ransagning af den drabssigtede Tom Hagens bolig i Lørenskog i en forstad til Oslo.

Under ransagningen er der blevet gjort "relevante fund", oplyser anklager Haris Hrenovica ved Øst politidistrikt mandag aften.

- Jeg kan bekræfte, at politiet har gjort fund, som vi mener kan være relevante for at belyse sagen yderligere, og som i hvert fald ikke svækker drabshypotesen, siger han til NRK.

Det er første gang, at politiet har udtalt sig om efterforskningen, siden Tom Hagen blev løsladt fra sin varetægtsfængsling 8. maj.

Han er dog trods løsladelsen stadig sigtet for drab eller medvirken til drab på hustruen Anne-Elisabeth Hagen.

Hun forsvandt fra deres fælles bolig 31. august 2018. Sagen blev længe efterforsket som en bortførelsessag.

I juni ændrer politiet teori i sagen, så hovedhypotesen nu lyder, at Anne-Elisabeth blev dræbt.

Politiet arbejder dog fortsat sideløbende med hypotesen om bortførelse, oplyser Haris Hrenovica.

- Men det er hovedhypotesen (om drab, red.), der er blevet yderligere styrket, siger han med henvisning til de nye fund.

Tom Hagen, der er en af Norges rigeste mænd, blev pågrebet af politiet i juni 2019, da politiet ændrede sin hovedhypotese.

Samtidig begyndte politiet ransagningen af ægteparrets bolig. 3. juni i år har politiet fået tilladelse til at fortsætte ransagningen, som nu har ført til de nye fund.

Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvad de har fundet under ransagningen - eller hvorvidt de nye fund styrker mistanken specifikt mod Tom Hagen.

Ud over Tom Hagen er også en mand i 30'erne sigtet i sagen. Manden, der menes at være ekspert i kryptovaluta, er sigtet for grov frihedsberøvelse.

/ritzau/