Norsk politi mener nu at have løst en lille gåde i forsvindingsmysteriet om milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen.

Undersøgelser har nemlig påvist et konkret tidsrum, hvori hun formentlig blev udsat for en kriminel handling, da hun forsvandt 31. oktober sidste år.

»Vi vurderer, at det aktuelle tidsrum er begrænset til mellem 9.14, hvor Anne-Elisabeth Hagen talte i telefon med et familiemedlem, til et tidspunkt senere på formiddagen,« fortæller politiinspektør Tommy Brøske ifølge VG, der har fulgt sagen tæt.

Politiinspektøren vil ikke gå yderligere ind i det afgrænsede tidspunkt, tilføjer han.

Mens familien til den forsvundne nordmand Anne-Elisabeth Hagen tror, hun stadig er i live, mener norsk politi, at det er mest sandsynligt, hun er blevet dræbt. Foto: HANDOUT Vis mere Mens familien til den forsvundne nordmand Anne-Elisabeth Hagen tror, hun stadig er i live, mener norsk politi, at det er mest sandsynligt, hun er blevet dræbt. Foto: HANDOUT

Til VG har en elektriker dog tidligere fortalt, at han ringede til Anne-Elisabeth Hagen klokken 9.48. Her var der intet svar i den anden ende.

Ligeledes har flere af den dengang 68-årige kvindes familiemedlemmer forsøgt at komme igennem til hende telefonisk i løbet af formiddagen. Uden held.

Da hendes ægtemand kom hjem klokken 13.30, var hun væk. Til gengæld fandt han et trusselsbrev.

Hvem der står bag, er uopklaret. Det kan være én eller flere. Politiet har et fåtal af personer i deres søgelys, men ikke beviser nok til at anholde nogen.

31. oktober i fjor forsvandt Anne-Elisabeth hagen fra sit og sin multimillionære mands hjem i Fjellhamar, der ligger omtrent 15 kilometer fra Oslo. Foto: VIDAR RUUD Vis mere 31. oktober i fjor forsvandt Anne-Elisabeth hagen fra sit og sin multimillionære mands hjem i Fjellhamar, der ligger omtrent 15 kilometer fra Oslo. Foto: VIDAR RUUD

Det er også uvist, hvad der egentlig skete den formiddag i fjor.

Selvom der ikke findes nogen klare beviser herpå – i hvert fald ikke nogen, som offentligheden er bekendt med – arbejder politiet dog ud fra en mistanke om, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt.

Mistanken går ligeledes på, at drabet fandt sted i hendes hjem på dagen, hvor hun forsvandt.

Norsk politi holder imidlertid alle muligheder åbne og efterforsker bredt, lyder det. Målet er at opklare sagen, inden året er omme.