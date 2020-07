Et fly fra Ryanair er landet i Oslos lufthavn. Det skal have modtaget en bombetrussel, oplyser norsk politi.

Et passagerfly fra Ryanair har modtaget en bombetrussel, mens det var i luften. Det skriver norsk politi på Twitter.

Flyet er landet i Oslo Lufthavn.

- Flyet er landet trygt på landingsbanen. Situationen er uafklaret. Vi er på vej med store styrker, skriver Politiet i Øst på Twitter.

Cathrine Framholt, pressevagt i Avinor, der driver lufthavne og flyvepladser i Norge, bekræfter over for norske VG, at der er fuld udrykning til lufthavnen, og at der er en øget beredskabssituation.

Hun oplyser, at alle passagerne er på vej i bus mod et modtagecenter. De har ikke tal for, hvor mange passagerer der var om bord.

Ryanair-flyet kommer fra London, skriver NRK. Ifølge Flightradar skulle flyet lande i Oslo fredag 12.40.

En pressevagt ved Stansted Lufthavn i London oplyser til VG, at de ikke kender til bombetruslen, og at der ikke opstod nogen situation, før flyet lettede.

Ifølge operationsleder ved Oslos politi Sven Christian Lie har politiet foruden beredskabsfolk sendt "krise- og gidselforhandlere" til lufthavnen. Det skriver VG.

Samtidig med meldingen fra norsk politi oplyste Forsvarets Operationscenter i Danmark, at flere F-16- fly ved middagstid fløj med særdeles høj fart op gennem Jylland på grund af en "nødsituation".

Det vides ikke, om det er hændelsen med Ryanair-flyet, der har fået de dansk F-16-fly på vingerne. Forsvarets Operationscenter vil hverken be- eller afkræfte, hvorvidt der er sammenhæng mellem de to episoder.

F-16-flyene brød lydmuren på turen op gennem Jylland, hvilket medførte høje brag.

Bombetruslen mod Ryanair er den anden i denne uge. Ifølge BBC blev et fly på vej fra Krakow i Polen til Dublin i Irland nødt til at lande, efter at der blev fundet et stykke papir på flyets toilet.

På papiret stod der, at der var eksplosiver om bord på flyet. Det blev der dog ikke fundet ved den efterfølgende efterforskning. To mænd blev anholdt for at have fremsat truslerne, skriver VG.

/ritzau/