Mandag aften vil forskellige norske organisationer holde en mindefest til ære for ofrene, der mistede livet i forbindelse med weekendens skyderi i Oslo.

Først opfordrede norsk politi folk til at blive hjemme. Men nu beder de også arrangørerne om at aflyse mindeceremonien.

Det skriver det norske medie NRK.

Politiet forklarer, at de har forståelse for, at befolkningen ønsker at tage afstand fra terror og udvise støtte til udsatte grupper.

Der er et voksende blomsterhav omkring det sted, som hvor to personer blev dræbt natten til lørdag. Foto: Terje Pedersen Vis mere Der er et voksende blomsterhav omkring det sted, som hvor to personer blev dræbt natten til lørdag. Foto: Terje Pedersen

Alligevel opfordrer de til at aflyse arrangementet, der skulle finde sted på Rådhuspladsen klokken 19.30 mandag aften.

»Vi har tidligere været i kontakt med arrangørerne. Først var der tale om en lille markering, men nu har det udviklet sig til en stor fest. Derfor anbefaler vi, at det aflyses,« siger Martin Strand, der chef for den fælles operative tjeneste i politiet i Oslo, til NRK.

Hvis nogen alligevel møder op, vil politiet være til stede for at sikre området omkring Rådhuspladsen, tilføjer Martin Strand.

I Norge er trusselsniveauet fortsat forhøjet efter, at en mand natten til lørdag trak sit våben og skød rundt uden for flere natklubber i Oslo.

En hændelse, der betegnes som et terrorangreb, der har kostet to mennesker livet og har såret 21 personer.

Politiet har anholdt den 34-årige mand, Zaniar Matapour, der er blevet varetægtsfængslet i fire uger og sigtet for terrorisme, to mord og flere drabsforsøg.