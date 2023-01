Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Andrej Medvedev løslades onsdag, da vilkårene for en internering af den tidligere Wagner-soldat ikke længere er tilstede.

I stedet er der pålæg om, at Andrej Medvedev har et bestemt opholdssted. Det skriver Dagbladet.no.

»Alle som søger beskyttelse i Norge har ret til indkvartering. Det er UDI (den norske udlændingestyrelse, red.) som har ansvar for botilbuddet til asylansøgere i Norge, siger den fungerende leder for politiets udlændingeenhed Jon Andreas Johansen til Dagbladet.

»Videre er det det lokale politidistrikt, som har ansvar for at vurdere sikkerhetdn og eventuelle sikkerhedstiltag for enhver borger inden for eget distrikt, siger Jon Andreas Johansen desuden.

Politiet havde, skriver avisen, frist onsdag for at beslutte sig for, om man ville fremstille Andrej Medvedev i et retsmøde med henblik på internering, som i praksis ville være det samme som varetægtsfængsling.

Andrej Medvedevs advokat Brynjulf Risnes har tidligere oplyst overfor Dagbladet, at den tidligere soldat er utilfreds med de sikkerhedstiltag, som han har været underlagt.

Advokaten kalder beslutningen for at løslade Andrej Medvedev for 'fornuftig'.

Sikkerhedstiltagene har været indrettet forkert, mener han, og det er derfor, man har diskuteret de fremtidige forhold for Andrej Medvedev.

Brynjulf Risnes ved endnu ikke, hvordan Andrej Medvedevs leveforhold kommer til at se ud fremadrettet.