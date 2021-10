Søndag aften har norsk politi igangsat en redningsaktion i naturområdet Tokagjelet i Kvam.

Her leder de efter tre personer og en hund, der frygtes at være faldet i vandet, da de skulle sejle over en å i en robåd. Det skriver Dagbladet.

»Der er meget stærk vandgennemstrømning. Båden blev taget af strømmen ned til en dæmning. Efter dæmningen er der et frit fald i et vandfald,« siger indsatsleder Ronald Grotningsvik, til NTB.

Anmeldelsen kom cirka klokken 21:30, da en person ringede efter at have set båden blive taget af strømmen.

Ifølge politiet er det angiveligt ved krydsningen, at de tre er blevet taget af strømmen og ført ned mod en dæmning.

De frygter nu, at de kan være faldet ud af båden og endt i det pågældende vandfald.

Både politi, brandvæsen og frivillige fra Røde Kors deltager i redningsaktionen.

Redningsdykkere, en klatregruppe, redningshunde og operationel ledelse skulle eftersigende være på vej. Der er også taget droner i brug.

Opdateres...