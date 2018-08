Da en 80-årig mand mandag var involveret i en alvorlig trafikulykke uden for Bergen i Norge, blev redningsmandskabet voldsomt generet af nysgerrige, som tog billeder af den kvæstede mand.

Politi og redningsfolk arbejdede mandag ved frokosttid på højtryk for at få den ældre mand ud af den totalskadede bil. Bilisten mistede herredømmet over bilen, kørte i grøften og derefter direkte ind i et grantræ på en hovedvej fra øen Askøy og fastlandet i det vestlige Norge.

Heldigvis var manden ved bevidsthed, men brandvæsenet måtte klippe ham fri, og havde store problemer med at få ham reddet ud af køretøjet. Kort efter blev han fløjet med helikopter til universitetssygehuset i Bergen med alvorlige kvæstelser.

Men ifølge både Bergens Tidende og den norske avis Dagbladet blev redningsmandskabet voldsomt forstyrret af tilfældige forbipasserende, som tog billeder af den kvæstede mand, mens han sad hårdt såret og hjælpeløs i sin bil.

»Der var en hel del mennesker. De første redningsfolk, der kom frem, måtte vise en person væk...ganske grundigt, for at sige det sådan. Mens arbejdet var i gang, dukkede der flere personer op. Der var mange, som bevægede sig på skråningen og rundt i skoven,« fortæller brandvæsenets indsatsleder Sveinung Sivertsen til norsk presse.

Enkelte af de nysgerrige gik helt tæt på bilen for at tage billeder af den kvæstede mand. Sveinung Sivertsen afviser, at der var tale om pressefolk, men derimod om private, der ville dokumentere ulykken med deres mobiltelefoner.

Han og hans kolleger oplever i stigende grad problemer med 'publikum' til ulykker. Det kan få konsekvenser både for selve redningsaktionen og for pårørende, som risikerer at få viden om ulykken via de sociale medier. Derfor opfordrer den norske brandmand folk til at holde sig væk og give redningsmandskabet arbejdsro.

»Man har lov til at tænke sig om to gange,« siger han til norske Dagbladet.