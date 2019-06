Anne-Elisabeth Hagen forsvandt for otte måneder siden. Norsk politi efterforsker nu sagen som en drabssag.

Norsk politi antager, at Anne-Elisabeth Hagen, som har været forsvundet i otte måneder, er blevet dræbt, hedder det onsdag på et pressemøde.

- Men jeg kan ikke komme ind på motivet til drab, siger lederen af efterforskningen, Tommy Brøske.

Politiet har forladt hovedmistanken: At Hagen blev bortført. Politiet efterforsker det nu som en drabssag.

69-årige Anne-Elisabeth Hagen er gift med en af Norges rigeste mænd. Hun forsvandt fra sit hus i Oslo-egnen, og sidste livstegn var 31. oktober sidste år.

Politet antog tidligere, at Anne-Elisabeth Hagen blev bortført fra sit hjem i Lørenskog 31. oktober 2018 mellem klokken 09.15 og 13.30.

Hun havde klokken 09.14 talt i telefon med et familiemedlem.

Hendes ægtefælle, 68-årige Tom Hagen, kom tilbage til boligen cirka 13.30 og kontaktede politiet en halv time senere.

Det har været oplyst, at der i huset lå et brev fra formodede gerningsmænd. Her krævede de angiveligt løsepenge og truede med at bruge vold mod kvinden.

Men disse oplysninger står nu i et andet lys med antagelsen, at der formentlig ikke var tale om en bortførelse med økonomisk motiv, men om et drab.

- Det er mest sandsynligt, at hun har været udsat for en alvorlig strafbar handling. Men vi anser det for mindre sandsynligt, at vi står over for en bortførelse med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er ændret til drab, siger Brøske.

Han understreger dog, at politiet "ikke har bevis på det modsatte". Altså at hun stadig måtte være i live.

Både Interpol og Europol har bistået norsk politi i efterforskningen.

Man har også haft dykkere ude på søen Langvannet i Lørenskog. Søen grænser op til Hagen-familiens bolig.

/ritzau/