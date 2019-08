Politiet i den norske hovedstad, Oslo, har lørdag aften fundet en død, yngre kvinde på en adresse i kommunen Bærum.

Dødsfaldet behandles som mistænkeligt.

Det oplyser politiet på et pressemøde sent lørdag aften.

- Vi efterforsker sagen som et muligt drab, siger sektionsleder ved politiet i Oslo Rune Skjold på pressemødet.

Kvinden blev fundet, kun få timer efter at en bevæbnet gerningsmand gik til angreb mod en moské i Bærum. Politiet kæder de to sager sammen.

Ifølge politiet kendte den afdøde kvinde og den formodede gerningsmand fra angrebet på moskéen hinanden.

- Der er en familierelation, siger Rune Skjold.

Politiet fandt den afdøde kvinde i forbindelse med efterforskningen af skyderiet i moskéen tidligere lørdag.

Manden, som er anholdt, bor i lejligheden, hvor kvinden blev fundet død.

Ifølge norsk TV2 er det en mand i 20'erne, der er mistænkt for angrebet på moskéen i Bærum.

Han er lørdag aften blevet sigtet for drabsforsøg, men er endnu ikke blevet afhørt af politiet af helbredsmæssige årsager.

I forbindelse med skyderiet i moskéen Al-Noor Islamic Centre blev en person ramt af skud. Den sårede persons tilstand er sent lørdag aften ikke kendt.

På pressemødet oplyser politiet, at der vil blive indsat ekstra mandskab søndag, hvor muslimer i Norge fejrer højtiden eid.

Under angrebet i Al-Noor Islamic Centre lykkedes det for tilstedeværende at overmande gerningsmanden.

